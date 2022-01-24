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酒駕修法
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酒駕修法2/19

酒駕刑責加重 蔡總統：政府一定零容忍

2022/1/24 15:19（1/24 15:40 更新）
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總統蔡英文24日說，對於酒駕事件，政府一定零容忍，加重罰則，杜絕僥倖心態。（中央社檔案照片）
總統蔡英文24日說，對於酒駕事件，政府一定零容忍，加重罰則，杜絕僥倖心態。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天說，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰則，杜絕僥倖心態，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，全力降低酒駕事件。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。

蔡總統透過臉書指出，關於酒駕的懲罰，在2019年，立法院曾經修法，提高過罰則，包括累犯加嚴最重無期徒刑、延長駕照吊扣期、乘客連坐等，來嚇阻酒駕。

她說，今天立法院再次修法，三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，包括，酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元；酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元；10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實。

蔡總統強調，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰則，杜絕僥倖心態，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

另外，蔡總統也提醒，最近年終、尾牙聚會，請大家一起互相提醒身邊的親友不要酒駕，共同維護駕駛與道路的安全。（編輯：林興盟）1110124

立法院臨時會院會24日三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。（中央社製圖）
立法院臨時會院會24日三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。（中央社製圖）
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