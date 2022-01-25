蘇貞昌：持續轉型正義工作 揭露迫害真相

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（中央社記者賴于榛台北25日電）總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕引發討論。行政院長蘇貞昌今天表示，政府將持續轉型正義工作，揭露當年威權統治的迫害真相，相關平反與補償的草案也已送立法院。

蘇貞昌上午視察龜山集中檢疫所，並視察前受訪，回應經國七海文化園區日前開幕與福島食品等時事提問。

談到蔡總統日前出席「經國七海文化園區」開幕引發的討論，蘇貞昌說，政府會持續轉型正義工作，揭露當年威權統治、迫害人民的事實，讓後代清清楚楚知道真相，相關而被冤枉者一定要予以平反和補償，相關平反和補償的草案也已送立法院。

行政院會13日通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，被害者當年遭沒收財產未來原則上原物返還，無法返還者以金錢賠償折算；草案將送交立法院審議。

蘇貞昌指出，國民黨一再稱頌蔣經國，但蔣經國一再堅決反對與共產黨談判、絕不妥協，現今國民黨人卻陸續跑中國甚至與之唱和，如果蔣經國在世，會被不肖的徒子徒孫氣死。

另外，對近日傳有民進黨立委主張日本福島食品開放應速戰速決，蘇貞昌說，政府會依據科學證據，嚴格把關食安，決不放水或打折扣，且不只是國際食品，國內食品也一樣。

蘇貞昌表示，台灣以貿易立國，需要走向國際，台灣經過四大公投後，也顯示願意依據國際標準遵守國際規則，政府也會這樣做。（編輯：康世人）1110125