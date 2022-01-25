陳時中：BNT加買約千萬劑 第三劑拚下月施打率5成

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（中央社記者郭建伸台北25日電）立委關注民間捐贈1500萬劑BNT疫苗若都到貨後是否繼續採購。衛生福利部長陳時中表示，衛福部前兩週跟BNT德國廠代表討論，採購量約落在1000萬劑。陳時中也說，希望第三劑施打率2月底達5成。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團，協商「中華民國111年度中央政府總預算案」相關事宜。

國民黨立委洪孟楷詢問，民間捐贈的1500萬劑BNT疫苗已陸續到貨，快要捐贈完畢，未來政府是否打算加購BNT疫苗；目前民眾都在打第3劑疫苗，未來是否規劃可能再打第4劑。

陳時中說，衛福部目前正在草擬合約，前兩週有跟BNT德國廠代表細部討論；採購BNT疫苗數量不便透露，因為BNT打氣很夠，原則上數量落在1000萬劑左右。

陳時中表示，施打第3劑已經定案，這也是國際共識；國際上對第4劑疫苗有不同說法，且疫苗有許多變化。

國民黨立委曾銘宗詢問，政策上希望第三劑施打達到幾成。陳時中表示，施打第三劑疫苗民眾約17%，希望第三劑施打率越高越好，希望在2月底達到50%。

曾銘宗指出，目前12歲以下不能打新冠疫苗，但Omicron病毒導致很多年輕學生染疫，未來該如何處理？

陳時中說，BNT若提出11歲以下孩童疫苗實驗證據，政府收到後就會送到食品藥物管理署審查，會仔細評估並觀察國外情況；目前台灣幼兒園學生染疫數量98人，小學生約202人，總共學生族群染疫不到1000人，都屬於輕症且沒有死亡案例。

此外，國民黨團總召費鴻泰也詢問，昨天媒體就報導，立法院臨時會結束，政府就會開放日本福島食品進口，陳時中若接到總統府指示後該如何應對。

陳時中表示，按照國際規範、科學標準，站在國民健康立場思考。（編輯：林治平）1110125