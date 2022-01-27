蘇貞昌：涉及190萬人生計 不通令一律禁內用

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（中央社記者賴于榛台北27日電）各界關心餐飲場所是否禁止內用，行政院長蘇貞昌今天表示，這涉及40萬名從業人員生計，也是150萬名農漁民產品的重要銷售通路，目前不通令一律禁止內用，但一定要嚴格落實實聯制。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，蘇貞昌院會中針對春節防疫作為指出，中央流行疫情指揮中心已宣布延長二級警戒至2月7日，防疫雖不升級，但因應社區傳播風險提升，與民眾生計無直接關聯部分要逐步加嚴。

蘇貞昌說，例如，難維持社交距離的搶頭香等宗教活動都暫時停辦，並實施人流管制，公職人員不跑攤、醫院停止探病，大眾運輸也禁止飲食。

至於，各界關注餐飲場所是否禁止內用，蘇貞昌則說，這除涉及40萬名從業人員生計，也是150萬名農漁民產品的重要銷售通路，目前不通令一律禁止內用，但要嚴格落實實聯制，做不到就禁止內用。

蘇貞昌也提醒，其他從業人員及顧客都要完整接種疫苗才能進入的休閒娛樂場合，也須落實查核。

醫療整備部分，蘇貞昌說，政府不論檢疫場所到藥品都有充足準備，春節返鄉的高峰已過，防疫旅館有許多房間空出，也已啟動無症狀或是輕症者分流；口服藥部分已採購2.5萬份，2000份默沙東藥品已經在24日抵台，將有助於醫療量能的負荷，對疫情控制也有很大幫助。

蘇貞昌也要求，續提高疫苗接種率，台灣目前已到位4800多萬劑疫苗，庫存仍有700多萬劑，種類數量都充足，符合資格民眾盡快施打第二劑、第三劑疫苗。（編輯：蘇龍麒）1110127