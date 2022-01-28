韓國瑜：目前對2024沒計畫 未來不曉得

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）前高雄市長韓國瑜農曆年後將到各地舉辦讀書會，以及收集100則動人故事，動向受外界矚目，韓國瑜今天表示，收集動人故事不是2024的起手式，目前對2024完全沒計畫，「未來不曉得」。

韓國瑜昨天邀請國民黨主席朱立倫、前國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康吃晚餐，引發關注，外界也不斷猜測韓國瑜的下一步。他今天上午在接受廣播節目專訪時，則明確表示不會投入年底地方縣市長選舉，完全不在考量內，也絕無「朱下韓上」一事，希望黨主席朱立倫能好好領導國民黨。

由於韓國瑜昨天宣布農曆年後要走遍全台舉辦讀書會，收集100個動人故事，引發外界不少想像，他隨後在接受了趙少康的網路節目訪問時表示，在全台收集動人故事，這不是2024的起手式，完全沒這意思。

趙少康問，是否對政治完全沒其他想法，韓國瑜說，目前完全沒計畫也沒想法，選縣市長通通不在規劃之內，一定有人好奇2024年他的動向，但此時此刻不適合探討，因為國民黨2022年這坎都還沒跨過，等過了再說。

韓國瑜指出年底選舉是否保住藍營執政14縣市，以及能否突破未執政的8縣市，大家一條心，先突破後再說，這也是國民黨今年最大挑戰。各地都有藍軍的人才，黨中央對於選戰也有通盤規劃，他是黨員樂意付出，去幫黨與候選人，這就是他的角色地位。

趙少康再問到，2024完全不可能，還是看看再說，韓國瑜表示，目前為止完全沒計畫。趙少康追問，目前沒計畫，那未來呢，韓國瑜則說，未來不曉得，他一直認為儒家、道家思想要能自動轉換，有權力就做儒家，治國平天下，沒權力就是道家，修身養性。

談到發起「韓先生來敲門」的動機，韓國瑜說，一場大選下來，欠太多人情，不能不講話，但又沒有位置，讓他感到進退維谷，民眾覺得他變成縮頭烏龜，因此就想說用公益代替謝票，從此構思，一點一滴來做，當初想法很單純，設計的時候完全沒想到政治。（編輯：楊凱翔）1110128