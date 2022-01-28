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韓國瑜：不會投入年底縣市長選舉 絕無朱下韓上

2022/1/28 10:25（1/28 10:49 更新）
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韓國瑜（右1）28日表示，邀請趙少康（左起）、江啟臣、朱立倫等人晚餐，是要展現國民黨團結，也傳達出絕無「朱下韓上」一事。（圖取自facebook.com/twherohan）
韓國瑜（右1）28日表示，邀請趙少康（左起）、江啟臣、朱立倫等人晚餐，是要展現國民黨團結，也傳達出絕無「朱下韓上」一事。（圖取自facebook.com/twherohan）
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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，外界關注前高雄市長韓國瑜動向，他今天表示，不會投入年底地方縣市長選舉，完全不在考量內，也絕無「朱下韓上」一事，希望黨主席朱立倫能好好領導國民黨。

韓國瑜昨天邀請朱立倫、前國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康吃晚餐，引發關注，外界也不斷猜測韓國瑜的下一步。

韓國瑜上午在接受廣播專訪時明確表示，這1、2年的目標就是辦理100場讀書會，傾聽基層聲音，參選地方首長完全不在考量內，也請各民調機關不要納入他。

韓國瑜強調，他沒有要選台北市或桃園市，國民黨的參選人都很優質，像是有意參選的國民黨立委蔣萬安學經歷俱佳，責任感強，很願意傾聽，他也期待下屆北市長，要將台北市拉高為國際化城市。

對昨晚的餐會，為何非朱立倫出面邀請，韓國瑜說，他從美國回來後，朱立倫就曾單獨找過他吃飯，詢問對黨的看法，非常誠懇；出面邀吃飯則是因為最近接到太多藍軍士氣低迷、沮喪的反映，讓他認知到藍軍高層彼此間的團結非常重要，不能讓外界覺得藍軍都在各吹各的調。

同時，邀請大家吃飯，韓國瑜指出，也是要給朱立倫、江啟臣等人打氣加油，並讓支持者看見，藍軍的團結是存在的，闢除掉很多不必要的謠言。

韓國瑜表示，從昨晚的餐會，也傳達出絕無「朱下韓上」一事，就是希望朱立倫好好領導。

他說，大家在聚餐時天南地北都聊，談一談心，這也是另一種情感交流，奠定合作基礎，是非常好的事，吃完飯後趙少康馬上表示下次要做東，大家都欣然接受。

韓國瑜認為，大家不能都不見面，隔著媒體說話，這會讓彼此的心越來越遙遠。

為何餐敘沒邀新北市長侯友宜、孫文學校總校長張亞中等人，韓國瑜說，他認為一開始他們四人先談，因為這段時間大家心裡愉不愉快，他也沒把握。

韓國瑜指出，若大家見面後情感與責任感被喚醒，當然就可逐步擴大，不要一開始就像大拜拜一樣，既無情感交流，也沒意見交換，只是純粹吃飯，這有何意義。

談到國民黨目前的處境，韓國瑜表示，國民黨的現況是被5打1，這5個分別是美國、中國大陸、日本、綠軍，還有藍軍自己；美、日、北京都不喜歡國民黨，現在綠營也在打國民黨；同時，國民黨也總是自己在打自己。（編輯：康世人）1110128

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