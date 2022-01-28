總統：注意春節期間國際情勢 維持總體經濟穩定

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（中央社記者賴于榛台北28日電）總統蔡英文今天要求，密切注意春節期間國際情勢及疫情變化，必要時採取相關措施，維持總體經濟穩定，若出現股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備。

農曆春節將至，總統今天上午在總統府召開國安高層會議，研商「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」。

總統府會後發布新聞稿指出，針對春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施，總統裁示指出，感謝全體民眾團結打拚，讓台灣去年經濟成長表現亮眼，根據主計總處昨天發布的最新數據，去年經濟成長率上修到6.28%，創下11年來新高。

總統說，行政院也採取措施，讓經濟成果與全民共享，今年，軍公教人員將調薪4%，民間企業也陸續響應，跟進調薪2%至5%。

面對國際通膨壓力以及物價壓力，總統要求各部會務必繼續運用政策工具，確保物價平穩，減輕民眾負擔，減緩國際通膨的衝擊，尤其是農曆春節將屆，以充裕供應、平穩價格為原則，並請行政院督導各部會落實。

總統也要求，密切注意春節期間國際情勢及疫情變化，必要時採取相關措施，維持總體經濟穩定，若因此出現股市非理性因素及失序狀況，請金管會及財政部密切注意且預作準備。也請央行密切掌握外資資金進出情況及流向，並採取妥適因應措施。

今日國安高層會議與會者包括行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄與相關部會首長。（編輯：黃國倫）1110128