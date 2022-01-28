總統開國安會議 指示組烏克蘭情勢因應專案小組

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（中央社記者賴于榛台北28日電）烏克蘭東部邊境的軍事緊張情勢升高。總統蔡英文今天在總統府召開國安高層會議，責請國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，另也呼籲各方透過和平方式，加強對話協商，理性解決爭端。

農曆春節將至，總統今天上午在總統府召開國安高層會議，研商「烏克蘭情勢及對因應台海情勢之影響」、「春節前後防疫措施及防疫物資整備狀況」以及「春節前後物資、物價及股匯市經濟穩定措施」。

總統府會後發布新聞稿指出，針對烏克蘭情勢部分，總統裁示持續密切關注烏克蘭情勢，各單位務必確保國家安全、台海及區域和平穩定。

總統說，台灣長期面對來自中國的軍事威脅與恫嚇，對烏克蘭的處境感同身受，亦支持各方對維護區域安全所做的努力，呼籲各方透過和平方式，加強對話與協商，理性解決爭端，共同努力維繫區域局勢穩定。

除呼籲之外，總統也責請國安會邀集相關單位組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，持續密切關注烏東情勢發展，以及對國家安全的可能影響。同時，與相關國家密切聯繫合作，確實掌握各項重要訊息，及時通報、妥為因應。

總統說，年節將屆之際，國軍及國安單位務必堅守崗位，確保國家安全、社會安定、台海及區域和平穩定。

總統也重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。台海及印太區域的和平穩定，不僅是區域內各方的共同責任，也是區域內所有人們及國際社會的共同期待，「軍事絕對不是解決分歧的選項，這是放諸四海皆準的道理」。

國安高層會議與會者包括行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國家安全會議秘書長顧立雄與相關部會首長。（編輯：蘇志宗）1110128