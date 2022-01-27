俄稱與美仍有對話空間 烏克蘭預期外交協商持續2週

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烏克蘭外長庫列巴27日表示，俄國對西方和烏克蘭的外交協商可能再持續至少2週時間。圖為烏克蘭武裝部隊軍事演習。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社莫斯科/哥本哈根27日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，美國似乎顯然未將俄方主要安全要求納入考量，但雙方仍有對話空間。烏克蘭外長庫列巴則說，俄國對西方和烏國的外交協商可能再持續至少2週時間。

俄羅斯近期在烏克蘭邊界附近集結大軍，西方擔心俄國準備入侵鄰國，揚言採取制裁行動回應。克里姆林宮則針對北大西洋公約組織（NATO）東擴議題，向美國等西方國家提出一系列要求。

德國、法國、俄羅斯和烏克蘭昨天在法國巴黎召開所謂「諾曼第」（Normandy）模式會談，俄烏同意烏克蘭東部衝突維持停戰，待2月再進行下一輪談判。

影片來源：FRANCE 24 English

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天形容，當前歐洲緊張情勢令人想起冷戰。他說，細查美國如何回應俄方廣泛的安全要求，需要一些時間。

培斯科夫表示，繼續對話符合俄美雙方利益，但美方和北約對於俄羅斯主要要求的談論令人無法接受，使得樂觀的空間有限。不過，俄方不會急於下結論。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天則在丹麥首都哥本哈根的記者會上表示，昨天的巴黎會談「沒有改變什麼，這是壞消息」。

庫列巴在與丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）會談後對記者說：「令人遺憾的是，俄羅斯的最大要求是由烏克蘭與（烏東）頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩地的俄國代理勢力直接談判，而非與俄國協商。這不可能，這是原則問題。」

不過庫列巴也表示：「好消息是，各方談判代表同意2週後在（德國首都）柏林會面，亦即俄羅斯未來2週可能會繼續進行外交協商。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110127