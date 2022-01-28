臨時會結束 蘇貞昌赴立院致意

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、林育瑄台北28日電）立法院臨時會今天結束，行政院長蘇貞昌會後前往立法院向立委致意，也在議場中與民進黨團成員合影、拱手拜年。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日結束，但是仍有包括111年度中央政府總預算案等，未能於法定會期內通過。立法院自今年1月5日下午起至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會，並於今天完成總預算三讀程序。

總預算表決結束後，國民黨團總召費鴻泰偕黨籍立委在議場外舉行記者會。費鴻泰表示，民進黨政府若要修地制法，應由下而上，並考量財政收支劃分法。

費鴻泰表示，這次總預算刪減達新台幣270餘億元，而台灣網軍「1450」橫行，因此總預算中的政府宣傳費也刪減30%；華視前總經理莊豐嘉來協商預算，竟用華視資源威脅國會，在所有政黨努力下，國民黨團也在臨時會中將莊豐嘉趕下台。

費鴻泰並呼籲，近來市場上缺雞蛋，希望政府想盡辦法補足，讓人民過個好年。

甫卸任民進黨立法院黨團書記長的蔡適應，於全案完成立法程序後發言指出，臨時會剛開始時，部分在野黨以案海戰術企圖杯葛預算，導致預算提案總數高達6113案，是有史以來最多的一次；朝野黨團經歷多日馬拉松式會議，終於完成111年度中央政府總預算三讀，不負人民託付。

蔡適應呼籲各黨放下不必要的政治算計，回歸理性討論，他期盼立法院下會期能盡速處理18歲公民權修憲案，並在年底九合一大選中結合修憲案複決，落實民法成年年齡，讓18歲年輕人享有同等權利義務。

所有立委發言完畢後，蘇貞昌到議場中向立委致意，也與民進黨立法院黨團總召柯建銘等民進黨團成員合影，祝大家新年快樂，但並未上台發言及致詞。

此外，民進黨立法院黨團新舊任幹部也在場中合影，新任幹事長為鄭運鵬、書記長為陳歐珀、副幹事長為黃世杰與林靜儀、副書記長為王美惠與林楚茵。

立法院臨時會院會今天三讀通過中華民國111年度中央政府總預算，歲出原編列2兆2784億元，減列約270億元。（編輯：謝佳珍）1110128