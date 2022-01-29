美國確認台資權宜船涉強迫勞動 沒收大旺號漁獲

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美國海關與邊境保護局28日宣布，確認懸掛萬那杜國旗的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，將扣押大旺號捕撈的漁獲。（圖取自中西太平洋漁業委員會網頁wcpfc.int）

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）在經過調查後，美國海關與邊境保護局今天宣布，確認懸掛萬那杜國旗的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，將扣押大旺號捕撈的漁獲。

美國海關與邊境保護局（CBP）今天發出新聞稿指出，掛籍萬那杜的大旺號（Da Wang），實由台灣Yong Feng Fishery擁有與經營。大旺號因為涉及強迫勞動，CBP在2020年7月底發出暫扣令（Withhold Release Order），並於2021年生效。

經過調查，CBP有合理證據認定大旺號涉及強迫勞動，該船進口到美國的漁獲很有可能是因為強迫勞動所獲，因此將扣押該船漁獲。

綠色和平東南亞辦公室去年5月底發布的「海上強迫勞動」調查報告中，就有提到大旺號涉及強迫勞動；移民署也曾判定一名曾在大旺號漁船工作的外籍漁工為人口販運受害人。（編輯：馮昭）1110129