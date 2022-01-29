更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？
生活

Wordle猜字遊戲風靡全球 洗版社群的黃綠方塊如何成為話題？

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/29
首頁 / 政治

美國確認台資權宜船涉強迫勞動 沒收大旺號漁獲

2022/1/29 08:51（1/29 09:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國海關與邊境保護局28日宣布，確認懸掛萬那杜國旗的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，將扣押大旺號捕撈的漁獲。（圖取自中西太平洋漁業委員會網頁wcpfc.int）
美國海關與邊境保護局28日宣布，確認懸掛萬那杜國旗的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，將扣押大旺號捕撈的漁獲。（圖取自中西太平洋漁業委員會網頁wcpfc.int）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）在經過調查後，美國海關與邊境保護局今天宣布，確認懸掛萬那杜國旗的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」涉及強迫勞動，將扣押大旺號捕撈的漁獲。

美國海關與邊境保護局（CBP）今天發出新聞稿指出，掛籍萬那杜的大旺號（Da Wang），實由台灣Yong Feng Fishery擁有與經營。大旺號因為涉及強迫勞動，CBP在2020年7月底發出暫扣令（Withhold Release Order），並於2021年生效。

經過調查，CBP有合理證據認定大旺號涉及強迫勞動，該船進口到美國的漁獲很有可能是因為強迫勞動所獲，因此將扣押該船漁獲。

綠色和平東南亞辦公室去年5月底發布的「海上強迫勞動」調查報告中，就有提到大旺號涉及強迫勞動；移民署也曾判定一名曾在大旺號漁船工作的外籍漁工為人口販運受害人。（編輯：馮昭）1110129

延伸閱讀
大旺號遭美國抵制 印尼漁工爆常被毆打威脅漁工人權問題 內政部：將透過公私部門合作改善
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族