陳亭妃合體饒舌歌手大支唱RAP 為動保發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）朝野立委用各種方式，為動物保護盡一份心力；民進黨立委陳亭妃這次與饒舌歌手大支合體，將「用領養代替購買」等訴求融入RAP中，希望大家關心動保議題，為牠們在暗房裡點亮一盞小燈。

陳亭妃多年來透過提案修法或召開記者會等方式，推廣動保議題，近日她也與同為台南人的大支，用歌曲來倡議。

陳亭妃說，自己是第一次唱RAP，為讓錄音順利，她在前一天練習整晚，也反覆看大支的音樂MV，希望能跟上節拍。錄音當天，大支也傳授她唱RAP的技巧，如果抓不住節拍時，手要像節拍器一樣打拍子，讓聲音跟上節奏，才能讓這次的合作有好的結果。

陳亭妃指出，這次唱的歌曲，是大支為動物權益創作的「最後的早晨」，她唱的部分包括「我們都只有一雙手一對眼睛，但只要大家一起關心，500人就等於千手千眼觀音，或許改變會從尊重生命開始」、「請用節育代替撲殺、用領養代替購買」等。

陳亭妃說，這首歌的歌詞非常有意義，尤其她在開了很多場動保記者會、提出相關法案下，認為如果不出手幫忙爭取動保權益，就如同歌詞所述，這些動物的呼喊會愈來愈小聲，最後會不見，這讓人非常有感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大支則表示，以前他都唱一些批判政治、時事的歌，但在接觸並參與動保工作後，覺得可以寫一些歌幫動物發聲，這也很有意義。

陳亭妃最後提到，立法院新會期開始後，她會持續監督衛生福利部和農委會，包括在調查暴力評估危險量表中，增列家中是否有動物、動物是否為被施暴對象等選項，至於虐待動物的刑責如何修正，也會在接下來的法案會期討論。（編輯：楊蘭軒）1110203