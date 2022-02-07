國軍春節堅守崗位 戰車雲豹街頭訓練畫面曝光

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澎湖防衛指揮部戰車營在春節期間，由官兵駕駛戰車在澎湖街頭演練，訓練不打烊。（青年日報提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月7日

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（中央社記者游凱翔台北7日電）春節假期結束，今天是開工日，但國軍官兵在民眾放假期間未鬆懈，持續執行各項訓練及戰備任務，例如陸軍關渡地區指揮部聯兵營、澎防部戰車營，則分別駕駛雲豹及戰車在淡水及澎湖街頭偵巡，訓練不因春節鬆懈。

青年日報下午報導，春節連續假期圓滿結束，國軍留守官兵在春節期間更堅守崗位，持續進行各項訓練及戰備任務，演訓照片也在今天曝光。

陸軍部分，關渡地區指揮部聯兵2營、機步333旅聯兵2營均在春節期間執行戰備偵巡任務，採實兵、實車及實地訓練模式，迅速機動進入戰術位置，並配合現地進行狀況演練，使每名官兵熟悉作戰任務、責任地區環境及地形要點，逐次提升部隊臨戰能力。

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在外離島部分，國軍部隊也無時無刻堅守戰備，守護前線。澎湖防衛指揮部戰車營、東引地區指揮部等單位，在春節期間執行各項戰備演練，提升官兵應變制變能力，捍衛國家安全。

海軍部分，海軍艦艇也未曾鬆懈，嚴密監控海上情勢，一有緊急狀況，即隨時應變處置；空軍則擔負捍衛台灣領空責任，由於春節期間，共機仍持續侵擾台灣西南空域，空軍派遣應變兵力升空應對、廣播驅離及防空飛彈追監，捍衛空域。（編輯：楊凱翔）1110207

海軍艦艇在春節期間，仍持續出海執行戰備任務，堅守崗位，守護台灣。（青年日報提供）中央社記者游凱翔傳真 111年2月7日