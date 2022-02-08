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趙少康引用謝銘祐「路」歌詞挨罵 小編道歉止血

2022/2/8 15:04
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（中央社記者王心妤台北8日電）中廣董事長趙少康發文引用台語金曲歌王謝銘祐創作的「路」歌詞，祝福國民黨議員羅智強，但謝銘祐表示，「任何人都可以引用我這二句歌詞，唯獨國民黨徒無臉可引用」。趙少康小編事後留言道歉。

國民黨台北市議員羅智強為感謝大家參與公投，今天展開400公里謝票之旅，趙少康昨天在臉書發文祝福羅智強，並引用謝銘祐創作的「路」歌詞表示，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺，期待同志們的聲援可以成為智強兄及國民黨持續前進的動力，為中華民國的長治久安注入希望。」文中並未附上歌詞創作來源。

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謝銘祐隨後在臉書發文表示，任何人都可以引用這二句歌詞，因為這是用以感謝為了台灣犧牲奉獻的前人，「唯獨國民黨徒無臉可引用，因為這些前人有一大部分皆為國民黨所迫害，不覺得可恥嗎？趙少康先生！」

趙少康小編則在謝銘祐臉書貼文留言解釋，最初是因為欣賞謝銘祐創作的歌詞，認為能夠在逆境中鼓勵勇敢前行，因此引言撰文，「未在文中註明您的著作是我的疏失，原文已經刪除，特此向您致歉。」經查證，趙少康臉書貼文已刪除引用歌詞。（編輯：張雅淨）1110208

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