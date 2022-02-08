前瞻計畫第4期編列1800億元 年中啟動先期審議

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）政府為了打造未來國家與產業發展所需建設，推動前瞻基礎建設計畫；國發會今天表示，前瞻計畫第4期（112-113年）預計編列新台幣1800億元，將於111年中進行先期審議作業，持續投入關鍵領域。

國發會今天發布新聞稿指出，前瞻基礎建設計畫第3期（110-111年）特別預算截至110年12月執行率達92.27%，較第2期同期的92.11%高了0.16個百分點；其中「班班有冷氣」、桃園新竹備援管線、伏流水、補助5G等多項計畫有重大進展與成效。

展望111年，疫情影響仍在，國發會表示，前瞻計畫111年已編列1057.7億元，將持續透過相關機制掌握整體及重大個案計畫的執行情形，適時輔導協助，以提升計畫經費執行，帶動經濟成長。

前瞻計畫第4期（112-113年）預計編列1800億元，也將在111年中進行先期審議作業，妥適分配資源。

國發會表示，前瞻計畫將積極滿足國內外新產業、新技術、新生活趨勢等關鍵需求，持續投入綠能、Å世代半導體、IoT、AI、5G、資安等5加2產業創新及六大核心戰略產業，厚植國家競爭力，邁向智慧國家。（編輯：張均懋）1110208