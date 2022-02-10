人事長施能傑將重返校園 蘇貞昌勉予准辭

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（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院人事行政總處人事長施能傑今天卸任，將重返校園。行政院長蘇貞昌說，施能傑是解決問題的人，任內落實中央機關派遣歸零、催生海委會、數位發展部，基於職涯規劃請辭；雖萬般不捨，仍勉予准辭。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出， 施能傑 施能傑小檔案 民國49年生

學歷：美國匹茲堡大學國際與公共事務學院博士、美國雪城大學公民與公共事務學院公共行政碩士

經歷：行政院人事行政總處人事長、台北市政府市政顧問、台北市政府研究發展考核委員會委員 看更多 關閉 今天卸任，人事長一職由副人事長 蘇俊榮 蘇俊榮小檔案 學歷：美國波士頓大學電子計算機應用學系碩士、國立中興大學統計學系

經歷：行政院人事行政總處副人事長、行政院研究發展考核委員會副處長、財政部財稅資料中心主任 看更多 關閉 接任，下午將正式以新聞稿對外說明。

羅秉成轉述，蘇貞昌在院會中指出，今天是施能傑最後一次參加行政院會，施能傑兩度進入政府體系，恰好都是他擔任院長期間，很有緣份，除有一定默契，也充分信任施能傑。

蘇貞昌指出，施能傑擔任人事長達5年8個月，是近30年來任期最長的人事長，本在學界就是知名教授，出身人力資源、公共行政學領域，學以致用，為國家服務期間發揮所長、運用豐富學術經歷與專業知識，完成艱鉅任務，讓施政有效推展。

蘇貞昌說，施能傑是解決問題的人，透過靈活員額運用代替僵化管控，鬆綁調度業務所需的業務人力，滿足各部會新增任務需求，任內落實中央機關派遣歸零、省政府虛級化，並催生海委會、數位發展部，因應公共任務需要、國家未來藍圖，一一圓滿達成任務。

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蘇貞昌說，近期軍公教人員調薪、提高模範公務員獎勵、春節連假至少7天、公務人員友善生養環境、放寬國旅卡使用限制等，都是施能傑帶領人事總處細心完成。

他表示，施能傑基於職涯規劃，明天將重返政治大學任教，他雖然萬般不捨，仍勉予准辭，感謝其多年共商國事分憂解勞，判其傳道授業順利，並將政府經驗帶回課堂，培育新世代人才，也不吝向政府提出指教與建言。（編輯：蘇志宗）1110210