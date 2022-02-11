監委批陳玉珍姊夫兼職傷警察形象 將送懲戒法院

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（中央社記者游凱翔、黃慧敏台北11日電）監察委員紀惠容今天表示，立委陳玉珍姊夫蔡其豪任職金門縣警局，以「侍親」為由辦理留職停薪，卻赴烏坵監督妻子陳玉玲家族事業的工程業務，涉嫌違法兼差。金門縣警局回應，移送懲戒法院並追究相關責任。

紀惠容下午針對金門縣警察局隊長、立委 陳玉珍姊夫 蔡其豪，疑涉假藉權力、經營家族企業海瑞公司等情事，在監察院召開記者會。

紀惠容指出，蔡其豪以「侍親」為由辦理留職停薪，實際卻赴金門縣烏坵鄉監督妻子陳玉玲的家族事業海瑞營造工程，明顯與申請留職停薪的事由不符，且蔡其豪屢次出面協調海瑞業務，成為糾紛的被訴人，傷害警察形象，加上蔡其豪接受監察院、金門縣警局調查過程中，有虛偽不實陳述，她要求相關機關檢討改進，議處失職人員。

金門縣警察局對此回應，蔡其豪於民國108年5月1日至8月31日侍親留職停薪期間涉違法兼職，及調查過程中虛偽不實陳述，縣警局尊重監察院調查結論，並依法移送懲戒法院，同時追究相關人員考監責任。

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針對案件細節，紀惠容說明，此案起源於一件吊車租用最後卻毀損的民事糾紛，因吊車車主向海瑞營造索賠無門，轉而向監察院陳情，監院調查進一步得知蔡其豪在留職停薪期間疑違法兼職。

紀惠容指出，蔡其豪申請留職停薪的名目為「侍親」，實則以海瑞公司名義，登烏坵島監督承攬軍方的營舍新建工程，蔡其豪接受監察院調查時回應，「太太的公司，所以去看頭看尾，監督工程、沒領薪水」，但監院認定蔡其豪留停與事由不符，且蔡其豪身為司法警察人員，卻出面協調配偶家族企業的工程，未注意迴避，傷及警察機關形象，很不妥。（編輯：謝佳珍）1110211