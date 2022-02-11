警官留職停薪遭檢舉烏坵兼職 監院查金警不護短

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣警察局刑事警察大隊長蔡其豪108年5月申請留職停薪期間傳在烏坵兼職，監察委員紀惠容今天公布調查結果。縣警局上午開會預擬因應方案，局長廖高江表示，絕不護短。

蔡其豪為國民黨立委陳玉珍的姊姊陳玉玲夫婿。廖高江接受中央社記者訪問表示，蔡其豪以侍親為由，申請自民國108年5月1日至8月31日留職停薪，當年9月1日回職復薪。對於監察院下午公布調查結果，廖高江說，上午開會預擬因應方案，全案一定查辦到底，且絕不受外界施壓，如確有違法情事絕不護短。

對於民眾向監委陳情，廖高江說，縣警局透過烏坵鄉公所，了解蔡其豪留停4個月內登島3次。監委赴金門了解陳情案時，蔡其豪和警局相關人員都前往說明，但找不到工地照片或是日誌上簽名等蔡其豪在烏坵島上「兼職」具體事證，因而未做進一步處理。

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蔡其豪先前也曾對中央社記者表明「行事坦蕩，靜候調查」態度；對於監院下午公布調查，蔡其豪上午未接電話，暫無法得知回應。陳玉玲受則則表示，全案已過了2年多，如今適逢年底縣長選舉又被拿出來炒作，不想再多做解釋，但難道妹妹是政治人物，家人就不能做生意？「只要行得正，不怕別人講話」。

金城鎮民戴克忠向監委陳情陳情，陳玉玲負責的海瑞營造108年向他租借吊貨車到烏坵進行工程；但隔年7月被通知車子牌照註銷，才知吊貨車已運回金門本島，且車頭近全毀遭棄置修車廠外空地，曾致電要求解決，但對方不了了之。水泥承包商王榮富108年5月27日簽約承作海瑞營造的海軍烏坵營區新建工程，兩度赴烏坵趕工，工程保留款新台幣44萬餘元至今未獲支付。兩案由監委紀惠容調查，下午2時公布調查結果。（編輯：孫承武）1110211