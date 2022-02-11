警官姊夫疑兼職案 陳玉珍：未介入

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監察委員紀惠容11日針對國民黨立委陳玉珍（圖）的姊夫、金門縣警局隊長蔡其豪被檢舉違法兼職等情事，舉行調查結果記者會。對此，陳玉珍說，她未介入。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥、游凱翔台北11日電）監察委員紀惠容今天針對國民黨立委陳玉珍的姊夫、金門縣警局隊長蔡其豪被檢舉違法兼職等情事，舉行調查結果記者會。對此，陳玉珍受訪說，她未介入，也與立委職權無關。

紀惠容下午召開記者會，媒體會中詢問，蔡其豪是 陳玉珍 陳玉珍小檔案 出生：62年10月29日

黨籍：國民黨

學歷：台大中文系（法律輔系）、日本九州大學國際公法碩士、北京大學國際經濟法法學碩士

經歷：金門縣第3、4、6屆縣議員 看更多 關閉 的姊夫，調查過程中是否發現陳玉珍介入或參與。紀惠容回應，陳玉珍是否有介入或利益迴避，並非監察院調查範圍，如果有人陳情會列入調查，但截至目前為止，監察院尚未去了解此範疇。

媒體另外也詢問，蔡其豪行為是否違法，紀惠容說，確實找不到明確兼職證據，因此無法提出彈劾，而是交由行政機關議處。

陳玉珍下午答覆中央社記者詢問時指出，她未介入。她說，紀惠容的記者會也證明了這件事情並沒有像之前媒體報導質疑「以政壓商」情形，也與立委職權無關。

陳玉珍說，請大家詳看監委的調查報告。她認為，監委的調查報告證明蔡其豪的行為，事實上是沒有違法情形；相關單位要檢討改進的地方，就依法辦理。

此外，對於金門縣警察局尊重監察院調查結論，會依法移送懲戒法院，並追究相關人員考監責任，陳玉珍表示，一切依公務程序進行，公務人員也可循救濟管道。（編輯：蘇龍麒）1110211