解決少子化 立院籲鼓勵生育措施入憲

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（中央社記者王承中台北13日電）台灣少子化問題嚴重，立法院法制局最新報告指出，少子化已成為國安問題，政府必須嚴肅以對，建議擴大增加育兒相關的所得稅優惠，甚至可研議於憲法增修條文中增訂政府應提供鼓勵生育相關優惠措施規定的可行性，明確政府的作為與義務。

內政部日前公布2021年12月戶口統計資料，人口數為2337萬5314人，較2020年減少18萬5922人。這是繼2020年人口首度負成長後，連續兩年負成長。根據國發會推估，2070年人口數將降為1449至1716萬人。

根據立法院法制局最新的研究報告指出，去年全年出生數為15萬3820人，創下史上新低，今年又逢虎年，出生數恐再探低點。人口負成長的衝擊將改變家庭結構，致使家庭養老功能減弱，更將造成勞動力萎縮，國家財政稅收減少，經濟成長減緩等各個層面問題。

報告指出，少子化已成為國安問題，政府必須嚴肅以對，除以各項行政措施鼓勵生育外，也應考量將其提高至法律位階的規定，在相關法律中明定政府應提供租稅優惠措施以鼓勵生育，或可考量修正財政收支劃分法，明定中央可就鼓勵生育措施補助地方政府，藉以提供各地方政府推動各項優惠措施的動力及財政上的支援。

報告指出，甚至可研議於憲法增修條文中，增訂政府應提供鼓勵生育相關優惠措施規定的可行性，以明確政府的作為義務。

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報告指出，依據衛福部2018年的調查，學齡前兒童家庭的每月支出呈現增高趨勢，每月平均支出達新台幣5萬497元，較2014年增加5121元。另有統計顯示，若育兒負擔低於可支配所得15%，民眾方有意願生第二胎 ，建議擴大增加育兒相關的所得稅優惠。

報告指出，目前國內獎勵生育的租稅優惠政策，在所得稅方面除幼兒學前特別扣除額外，尚有扶養未成年子女或有特殊情況子女的免稅額規定，以及子女教育學費特別扣除額的規定等，應研議是否有進一步提高的可行性，如參酌新加坡作法，以生育子女數為基礎提高優惠額度。（編輯：蘇志宗）1110213