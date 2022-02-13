扁訪問談制憲 辜寬敏盼民進黨別成既得利益者

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（中央社記者葉素萍台北13日電）台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天接受前總統陳水扁廣播節目訪問，他再提制憲主張；辜寬敏說，希望民進黨不要變成既得利益者，所有改革都不贊成，過去國民黨會失去政權就是因為他們是既得利益者。

陳水扁在廣播節目問到，辜寬敏曾說，穿裙子的人不能當總統，但後來也曾說，台灣第一個女總統不能讓她連任失敗，所以也支持總統蔡英文連任，這當中的心態如何轉變。

辜寬敏解釋，自己年輕時在戰爭期間當日本兵，了解軍人的心態，戰時隨時會有生命危險，如果信賴感不夠，一旦有事，軍隊就會亂，所以他才說女性不能當總司令。

陳水扁則說，過去與現在的時空背景不一樣，事實證明，女性做總統兼三軍統帥、像蔡總統，做得不錯、也得到人民的信任。

陳水扁也問到，辜寬敏主張的「兄弟之邦」與台北市長柯文哲主張的「兩岸一家親」有什麼差別。

辜寬敏指出，兄弟之邦的「邦」是國家，就像英國與美國是兄弟之邦，但美國是獨立國家；他認為，台灣本來就是移民的國家，從大陸移民的台灣，現在差不多了，要形成一個正常的國家，憲法要換台灣憲法。

陳水扁則形容，兄弟之邦就如同「一人一家代，公媽隨人拜」，而「兩岸一家親」則是「兩岸一家代，公媽作伙拜」，那這樣「代誌就大條了」。

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辜寬敏重申制憲主張，他說，民意贊成台灣成為正常國家、台灣需要新憲法。辜寬敏則說，他擔心民進黨成為既得利益者，所有改革都不贊成，他希望民進黨不要成為既得利益者，過去國民黨會失去政權就是因為他們是既得利益者。

陳水扁說，如果公辦公投不可行，那是否思考自辦公投，用民意展現台灣需要有一部新憲法；辜寬敏則說，如果現在的憲法問題不是公投可以解決的話，說不定要革命；陳水扁則回應「沒那麼嚴重啦」。（編輯：蘇志宗）1110213