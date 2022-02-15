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立陶宛抗中挺台
新聞專題
立陶宛抗中挺台1/180

中國禁牛肉進口 外交部：立陶宛已提農產品輸台申請

2022/2/15 12:30（2/15 12:56 更新）
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中國採取暫停進口立陶宛牛肉等經濟打壓措施，外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品輸出台灣的申請程序。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
中國採取暫停進口立陶宛牛肉等經濟打壓措施，外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品輸出台灣的申請程序。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者黃雅詩台北15日電）中國採取暫停進口立陶宛牛肉等經濟打壓措施，外交部表示，立陶宛已透過駐館提出各類農產品輸出台灣的申請程序，外交部也協助轉達農產品進口主管機關，台灣將全力支持立陶宛對抗中國無理霸凌。

至於立陶宛

立陶宛小百科

  • 語言：立陶宛語
  • 首都：維爾紐斯
  • 面積：6萬5301平方公里
  • 地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望
  • 人口：約292萬
  • 宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派
  • 幣制：2015年1月起採用歐元
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申請輸台的農產品是否指牛肉，外交部歐洲司長陳立國表示，立陶宛申請輸台的農產品包括「曾因政治立場遭到中國打壓」的品項，但具體有哪些產品，因為主管審核機制的機關是農委會與衛福部，目前仍在申請過程，涉及品項與廠商等細節內容，需等審核過關之後才能對外說明。

中國海關總署9日宣布暫停接受立陶宛牛肉進口申報，陳立國今天在例行記者會回應中央社提問指出，外交部注意到立陶宛牛肉遭中國打壓事件，對於中國不斷以經濟脅迫，擾亂國際經貿秩序，外交部除第一時間予以譴責，也將持續與全球民主國家合作，共同強化國際供應鏈安全。

至於台灣是否會比照進口立陶宛蘭姆酒方式，以具體行動聲援立陶宛，陳立國表示，立陶宛已透過駐處向台灣提出各類農產品申請事宜，農產品進口主管單位將依照國內相關規定審核，順利通過後將進一步公布內容。（編輯：林淑媛）1110215

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