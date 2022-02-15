俄烏情勢緊張 國防部：高度警戒強化應處作為

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俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，有學者認為，俄方採取的作法恐成為中國對台攻略的參照樣板。國防部作計室聯合作戰處長林文皇15日表示，針對中共各種對台安全影響，國防部將視各項徵候與威脅程度，實施戰備準備。（國防部提供）中央社記者王慶剛傳真 111年2月15日

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（中央社記者王慶剛台北15日電）俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，國外學者指出，俄方採取的作法恐成為中國對台攻略的參照樣板。國防部今天表示，國軍部隊將視各項徵候與威脅程度，實施戰備準備，保持高度警戒。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）昨天刊登前澳洲總理吉拉德（Julia Gillard）的幕僚長、現任雪梨大學美國研究中心高級研究員沃爾普（Bruce Wolpe）的文章，他憂心俄羅斯對烏克蘭所採取的作法，將會是中國對台攻略的參照樣板。

國防部今天舉行例行記者會，作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處處長林文皇少將答覆媒體提問時表示，中共各種對台海或區域安全的影響，國防部將視各項徵候與威脅程度，實施戰備準備。三軍戰備部隊持續維持高度警戒，嚴密掌握中共異常軍事行動，強化狀況應處作為。

國防部發言人史順文少將指出，國軍捍衛國家立場堅定，面對敵人的威脅與挑戰，國防部會堅守原則，強化各項戰備整備工作。（編輯：郭無患）1110215