歐盟向WTO控中國脅迫立陶宛 台灣加入美、澳力挺

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（中央社台北15日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）針對中國違反國際經貿規範不當杯葛立陶宛，告上世界貿易組織（WTO）。路透社報導，我國外交部今天表示，台灣已加入美國及澳洲之列，支持歐盟對中國的控訴。

立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義，在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，為此中國向立陶宛施壓，要求立國政府推翻這項決定。

之後，中國降級與立陶宛的外交關係，並向跨國公司施壓，要求它們切斷與立陶宛的關係。歐盟上月向WTO提告，指控中國以歧視性貿易行為對付立陶宛，稱這威脅到歐盟單一市場的完整性。

外交部發言人歐江安今天表示，台灣9日已依WTO爭端解決程序，提出以第3國身分，加入本案諮商程序。

歐江安告訴記者：「中國的經濟脅迫已違反國際經濟及貿易規範，不應該被容忍」、「我們國家將與立陶宛及歐盟等志同道合夥伴合作，維護以規則為基礎的國際貿易體系。」

英國也已表態，將會加入美國及澳洲之列，支持歐盟向WTO控訴中國一案，英國已要求參與關於此案的諮商。（譯者：陳正健/核稿：劉淑琴）1110215