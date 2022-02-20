中國經濟報復立陶宛 黃鈞耀：台灣不低頭戰略逆轉勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

立陶宛屢遭中國經濟報復，駐立陶宛代表黃鈞耀指出，台灣不向中國低頭，以民主認同訴諸國際支持，例如「自由鳳梨」的銷售量反而逆勢成長。圖為駐立陶宛台灣代表處。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北20日電）立陶宛屢遭中國經濟報復，駐立陶宛代表黃鈞耀指出，台灣有很多類似經驗，政府後來改變戰略，不向中國低頭，以民主認同訴諸國際支持，例如「自由鳳梨」的銷售量反而逆勢成長。

義大利媒體「頁報」（Il Foglio）14日深度報導台灣、立陶宛關係，長期研究兩岸關係的記者茱莉亞‧龐皮利（Giulia Pompili）親自前往立陶宛專訪黃鈞耀，了解立陶宛受到中國經濟報復的影響。

報導引述立陶宛公共廣播公司（Lrt）記者巴席奈提（Ieva Balsiunaité）指出，她有一個朋友做蠟燭生意，過去幾個月不得不大幅減產，因為世界上最大的燭芯生產國是中國，現在燭芯變得難以進口。

巴席奈提說，過去他們在立陶宛歷史課本中一直學到，俄羅斯的克里姆林宮是頭號敵人，「但今天新的敵人是中國」。

報導指出，台灣駐立陶宛代表處設立時，立陶宛政府知道北京將作出強烈抗議，但「中國經濟報復範圍比立陶宛政府預期的廣泛很多」，去年12月北京封鎖多數立陶宛進口產品，跟2020年同月份相比，立陶宛對中國貨物出口量下降了91%。

黃鈞耀強調，中國對立陶宛的經濟報復是非法的，台灣很熟悉中國這套做法，至少從2010年起，中國一直用經濟孤立手段懲罰不願就範的國家，例如因為美國在南韓部署反飛彈系統就制裁韓國，因為澳洲要求調查中國隱匿疫情就抵制澳洲紅酒，對台灣更是固定使用這招。

黃鈞耀表示，近年來，特別是從總統蔡英文上任後，台灣慢慢開始扭轉局勢，按照自己的規則玩，不再向中國低頭，政府建立以「民主台灣」作為身分認同的政策，逆勢運用台灣外交孤立的處境，尋求志同道合的民主國家結盟。

黃鈞耀說，一個很成功的例子是台灣鳳梨，去年中國因政治因素停止進口台灣鳳梨，台灣沒有去跟中國調解談判，而是打出「自由鳳梨」的宣傳，結果引起日本、澳洲、美國大量採購，鳳梨出口量反而暴增。同樣地，當中國禁止立陶宛蘭姆酒進口中國時，台灣立刻收購兩萬多瓶，釋出「力挺立陶宛」訊息。

報導指出，中國在禁止蘭姆酒之後，又禁止立陶宛牛肉進口，但中國對立陶宛的經濟報復沒有引起很大政治效果，因為中國對立陶宛的進口不是大宗，去年也只進口了775噸牛肉。

報導引述立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomenas）指出，立陶宛並非突然改變對中政策，立陶宛民眾是在領悟中國威脅的那一刻，也注意到了台灣，2019年，立陶宛慶祝促成波海三國脫離蘇共統治的「兩百萬人鏈」活動，同步聲援香港民運，卻遭中國駐立陶宛大使抨擊，還有人帶象徵集權的錘子、鐮刀來鬧場，引起立陶宛社會很大反感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導內文提到，立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）指出，幾十年來蘇聯都向全世界宣傳，立陶宛人樂於失去自由，成為蘇聯大家庭的一份子，這不是真的，她的祖父被驅逐到西伯利亞，祖母因幫助反抗者被定罪，「我們深知共產宣傳怎麼運作，以及威權國家會怎麼迫害人民的生活。」

薩卡利埃內表示，「民主在我們的血液中」，多數立陶宛人對於抗拒中國打壓感到自豪，特別中國與俄羅斯已建立了對抗西方民主的陣線，立陶宛從來不是站在進攻而是防守的位置，相反地，中國和俄羅斯正朝著進攻方向前進，北京的脅迫不只影響立陶宛，是影響整個歐洲體系。（編輯：林淑媛）1110220