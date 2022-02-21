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蘇貞昌：本土疫情穩定可控 調整防疫規範朝正常生活

2022/2/21 11:47（2/21 11:51 更新）
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行政院長蘇貞昌（後右）21日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況以及國內疫苗施打情形等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月21日
行政院長蘇貞昌（後右）21日上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況以及國內疫苗施打情形等議題進行討論。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年2月21日
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（中央社記者陳俊華台北21日電）行政院長蘇貞昌今天說，國內疫情趨於穩定且在可控範圍，在兼顧經濟、生計及防疫考量下，防疫規範會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整，請指揮中心在藥品及醫療量能上做好準備。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情狀況以及國內疫苗施打情形等議題進行討論。

蘇貞昌表示，目前國內疫情穩定且可控，顯示春節期間國內大規模的人口移動以及群聚活動，並未對疫情造成嚴重影響，也代表台灣不只防疫做得最好，相關防疫措施的調整及開放也做得最有節奏，且禁得起檢驗。

蘇貞昌說，Omicron變異株傳播速度雖快，但多屬輕症或無症狀，且國內藥品及醫療資源都屬充裕，呼籲符合條件的民眾依指揮中心規劃，儘速施打疫苗，持續提升全國整體保護力。

蘇貞昌指出，由於民眾遵守指揮中心所訂指引以及地方政府積極配合相關防疫措施，在全體共同合作下，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

蘇貞昌說，面對逐步開放的過程中，可能會增加的染疫風險，請指揮中心在相關藥品及醫療量能上做好準備，讓民眾更有信心迎接正常生活。

蘇貞昌表示，針對開放各國商務人士來台投資、商務考察及短期應聘、商務履約及跨國企業內部調動等活動，請相關部會或目的事業主管機關針對相關資格與條件進行評估與研議。

指揮中心指出，全球疫情過高峰趨緩，但仍屬嚴峻，鄰近多國新增病例持續增加，香港病例更增加將近3倍，醫療量能受影響；國內境外移入病例持續上升，威脅仍大，本土確診病例近一週（2月14日到20日）新增65例，較前一週（2月7日到13日）的113例，下降42%。

指揮中心表示，目前台北市某團體聚餐與KTV活動導致的職場、校園及家戶群聚事件，有跨縣市個案，仍需加速接觸者調查、匡列隔離與社區篩檢，國內其他群聚案件目前都在穩定控制中。

指揮中心說，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為82.6%、第2劑為76.22%、第3劑為36.16%，累計共已施打超過4571萬人次。（編輯：潘羿菁）1110221

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