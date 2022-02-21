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民進黨嘉縣黨部一致贊成翁章梁連任 3月初提名

2022/2/21 18:44
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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）迎戰年底地方大選，民進黨選對會協調小組召集人黃承國今天到嘉義縣黨部參加徵詢小組會議，會中一致贊成嘉義縣長翁章梁繼續連任，預計3月初提名。

民進黨嘉義縣黨部發布新聞稿表示，迎戰年底地方大選，民進黨緊鑼密鼓下鄉到各縣市討論提名作業，雖然縣市長提名採「現任優先」，基於慣例中央黨部仍成立徵詢協調小組，確定各方意見後，2月底前由選對會提報中執會提名，預計3月初完成。

黃承國、民進黨組織部副主任邱嘉進下午到民進黨嘉義縣黨部參加徵詢小組會議，民進黨嘉義縣黨部主委林秀琴、立委陳明文、蔡易餘及執評委參與，會中認為翁章梁政績卓越，應繼續連任，帶領嘉義縣邁向農工大縣。

林秀琴指出，針對嘉義縣長提名翁章梁的看法，縣黨部執評委都拍手通過，贊成徵召翁章梁繼續連任，大家意見都一致無異議。

翁章梁表示，若有幸得到黨員的支持，將全力以赴追求勝選。

黃承國說，將地方黨部的意見回報給黨中央，預計3月2日會提報中執會，通過後就會徵召提名。（編輯：郭諭儒）1110221

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