俄承認烏東兩區獨立 外交部譴責武力片面改變現狀

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）對於俄羅斯宣布承認烏克蘭東部兩區獨立，外交部表達高度遺憾並予以譴責。外交部呼籲尊重烏克蘭主權獨立與領土完整，反對俄羅斯以武力或威迫方式片面改變現狀。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，俄羅斯宣布承認烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為主權獨立國家，與兩地區簽署友好互助協議，並派兵進入烏東地區，對於這些升高地區緊張的片面作為，外交部表達高度遺憾與譴責，將密切關注事態後續發展。

歐江安表示，俄羅斯的片面作為，違反聯合國憲章第二條第四款規定，各會員國在國際關係上不得使用威脅武力，也不得以與聯合國宗旨不符的任何其他方法，侵害他國的領土完整與主權獨立。

歐江安說，俄羅斯的行為破壞了國際社會積極透過外交協商和平解決俄烏危機的努力，也進一步升高俄烏邊境的軍事對峙，危及地區和平與穩定。

外交部呼籲各方尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，各當事國應持續透過和平、理性的對話解決歧見及爭端，共同維繫以規則為基礎的國際秩序。

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歐江安說，由於烏克蘭地區軍事對峙緊張情勢持續升高，外交部再度呼籲在烏國的台灣僑民應優先規劃儘速離開烏國，或至少先前往離戰火較遠的烏國西部利維夫市（Lviv）地區避險，以維護自身安全。

根據駐俄羅斯代表處掌握，旅居烏克蘭國人已有6人離境，另有8人前往烏國西部利維夫市，仍留在基輔或烏國其他地區者有21人，駐俄羅斯代表處將持續與烏國台僑民保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。（編輯：黃國倫）1110222