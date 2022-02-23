美緬因州參議會挺台 首邀駐波士頓辦事處長出席

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駐波士頓辦事處長孫儉元（戴黑色口罩站立者）16日赴緬因州參議會，向民主黨團說明台緬關係現況與未來合作方向。（駐波士頓辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年2月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國緬因州參議會繼去年通過支持台灣參與國際組織的決議，近期首度邀請駐波士頓辦事處長孫儉元赴議事廳接受全體州參議員致意，進一步展現對台支持。

孫儉元16日先赴緬因州參議會民主黨、共和黨團向兩黨參議員致詞並致贈感謝狀，代表中華民國政府與人民感謝緬因州參議會友誼，說明台緬關係現況與未來合作方向，促請全體州參議員繼續支持。

孫儉元隨後轉往議事廳，由議長傑克森（Troy Jackson）唱名介紹，全體州參議員起立鼓掌歡迎。

這是駐波士頓辦事處首度正式獲邀至緬因州參議會議事廳接受歡迎、肯定與致意。

緬因州參議會去年與州眾議會共同無異議通過支持台緬關係及台灣參與國際組織的決議，並鼓勵緬因州與台灣洽簽駕照免試互換協議，充分展現對台友好。駐波士頓辦事處表達感謝，並說將與緬因州人士持續推進台緬關係。（編輯：高照芬）1110223