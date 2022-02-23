北市府與國家聯盟紀念228 邀馬英九到場但不致詞

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（中央社記者葉素萍台北23日電）台灣國家聯盟總召吳樹民今天指出，台北市政府、台灣國家聯盟28日將合辦228紀念活動，前總統馬英九會參與活動，但不會上台講話，這是籌備會討論的共識。

228事件75週年，台北市政府28日當天下午2時將在二二八和平公園二二八紀念碑前廣場舉行台北市228事件75週年紀念會，邀請前總統馬英九等人參加這項活動。為此，台北市長柯文哲昨天拜訪協辦單位台灣國家聯盟總召吳樹民等人。

吳樹民今天受訪指出，籌備會之前討論已經有共識，台北市政府有邀請馬英九到場，雖然馬英九會出席，但不會讓馬英九上台講話。

獨派團體、台灣國家聯盟去年不滿馬英九將在228紀念會致詞，當時還宣布退出協辦。

吳樹民說，這場活動是由台北市政府主辦，台灣國家聯盟等單位協辦；為了紀念228，有台灣公民要來都歡迎，這次大家討論的共識就是，馬英九到場、但不會上台講話。

吳樹民表示，他將在28日當天代表台灣國家聯盟致詞，柯文哲也會講話，目前也在邀請副總統賴清德，但還不知道賴副總統會不會出席。（編輯：楊凱翔）1110223