中常委選舉 朱立倫：如違紀嚴重開除黨籍

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨中常委將於3月改選，朱立倫今天強調，只要有違反選舉規則、破壞黨的清譽，就會取消參選資格，送考紀會，如果事證明確且重大，一定開除黨籍。

朱立倫上午出席國民黨在智庫舉辦的立法實務研討會前受訪時，談到年底大選。他指出，國民黨的最高目標，就是能在年底選舉中拿下16縣市以及六都過半，大家會全力以赴；現場媒體追問，如果沒達到目標該怎麼辦，朱立倫說，現在先全力以赴，「你要我下軍令狀，我後面再來下軍令狀，不急」。

朱立倫日前曾說現在談2024的都是敗類，戰鬥藍發起人趙少康解讀這是在自清。朱立倫說，他當然會自我先要求，絕對不能有任何一絲一毫私心，也不能考慮到任何2024的問題，現在全黨一致，全心全力讓黨變好，打贏2022年的選戰，這是最重要的任務。

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對於國民黨立委鄭麗文稱民進黨現在的選戰策略，就是要邊緣化國民黨，朱立倫指出，民進黨最近透過各種方式，包括放話、民調，就是想要拉抬其他政黨，讓在野陣營分裂，讓民進黨從中獲利，所以他才會說國民黨絕對不能內鬥，在野陣營大家也要團結，共同努力爭取年底的勝選。

至於前國民黨黨員投書稱朱立倫為何現在才知道國民黨是內鬥黨，朱立倫表示，所有尚未回到國民黨的朋友，或是離開國民黨的朋友，希望大家能回來；以大我的精神，化解過去發生的種種不愉快及紛擾，共同團結。（編輯：郭無患）1110224