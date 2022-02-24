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民進黨：禁用蔡賴蘇照片不溯既往 文宣已印須報備

2022/2/24 22:24
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（中央社記者溫貴香台北24日電）民進黨中常會決議，初選禁止掛總統蔡英文、副總統賴清德等選對會成員照片，已印製的文宣是否可繼續發放，民進黨組織部今天強調，相關規範「不溯及既往」，已印製的文宣品，宜先向中央或地方黨部擇一報備。

為避免黨內初選太過激烈，民進黨中常會昨天通過初選選務工作日程附帶決議，總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌等9位選對會成員，都屬於「公共財」，不得用在初選的看板或文宣，但已經掛上的看板或文宣，因不溯及既往，在沒有強制要求拆除的情況下，引發黨內討論，各陣營做法不一。

民進黨組織部今天強調，相關規範「不溯及既往」，已印製的文宣品，宜先向中央或地方黨部擇一報備。若有個案的爭議，其認定與處置由選對會做最後決定。

組織部表示，黨部接獲許多擬參選人詢問，針對23日前已印製的文宣品，包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等，是否可以基於資源不浪費原則，持續發完為止。

組織部對此回應，該規範「不溯及既往」，至於已印製之平面文宣與競選小物，宜先向中央或地方黨部擇一報備。若有個案的爭議，其認定與處置由選對會做最後決定。

組織部表示，希望大家遵從黨內的初選規定，進行君子之爭，努力爭取人民的支持，壯大民進黨的基礎。（編輯：蘇龍麒）1110224

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