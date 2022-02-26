俄烏開戰 蔣萬安：應思考人道救援可能性

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）俄烏開戰，情勢緊繃，國民黨立委蔣萬安今天說，政府應預設未來可能發生的問題，及早因應，並思考是否能夠提供人道救援的可能性，此時此刻大家應團結，不要有任何政治口水。

俄羅斯向烏克蘭開戰，引發全球震盪。蔣萬安上午出席信義區富台里的新春團拜活動受訪時表示，俄烏開戰無需過度引申，但是歐美為何無法援助烏克蘭，要去分析了解，從當中學到寶貴的一課。

蔣萬安昨天透過臉書說明對俄烏開戰的看法，但遭綠營批評是空話；他回應指出，面對國際局勢的變化，他這兩天有提醒政府，應預設未來可能發生的問題，及早因應，特別是未來全球供應鏈的變化、國家安全相關因應作為等，也希望政府思考，台灣是否能夠提供人道救援的可能性，此時此刻大家應團結，不要有任何政治口水。

蔣萬安也說，任何對於主權領土的侵入，大家都應該譴責，所以台灣在科技與提供人道救援上，是可以思考有所作為的；台灣在高科技產品以及晶片的生產上，應與國際接軌，站在高科技產業戰略位置上的要角，若未來從經濟制裁到晶片制裁，台灣應可以為國際社會盡分心力。

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至於日前所說二二八是紀念和平的日子，遭前民進黨發言人顏若芳批評是空話，蔣萬安表示，轉型正義一直是他在立法院關注的重點，促轉條例在立法院審查時，他特別對第6條撤銷不法判決投下同意票，是因為他進入立法院後，就接收到很多二二八家屬的陳情，家屬最大心願就是不希望帶著有罪之身入土。

蔣萬安強調，後續家屬反映，在撤銷有罪判決後，政府應將不法判決沒收的財產返還，因此他馬上提出戒嚴時期人民受損權利回復條例，要政府返還人民遭沒收的財產，但政府卻以沒有法源依據，遲遲沒進度，他認為，大家應好好做事，不要有任何政治口水。（編輯：郭無患）1110226