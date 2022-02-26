吳釗燮對印尼地震表達慰問 目前無台人傷亡

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）印尼蘇門答臘省（Sumatra）西部昨天上午發生規模6.2地震，外交部表示，依據駐印尼代表處目前掌握資訊，尚無台灣僑胞台商因地震傷亡、受困或造成財產損失。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長吳釗燮第一時間已指示亞太司長周民淦致電駐台北印尼經濟貿易代表處（IETO）代表章溥帝（Budi Santoso），代表台灣政府與人民對印尼震災表達誠摯慰問。章溥帝感謝台灣政府與人民的慰問與關懷。

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外交部指出，依據印尼地震及氣象局（BMKG）資料顯示，印尼蘇門答臘省西部於昨天上午9時39分發生規模6.2地震，震央深度10公里。印尼政府雖未發布海嘯警報，但地震已經造成當地7人死亡、85人受傷。

外交部表示，外交部與駐處將密切注意災情發展，與印尼相關部門保持聯繫，以隨時提供必要協助。台灣民眾在印尼境內如遭遇急難狀況需要協助，請撥打駐印尼代表處緊急聯絡電話：+62-811-984-676（印尼境內請直撥0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話：+62-822-5766-9680（印尼境內請直撥0822-5766-9680）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。（編輯：林興盟）1110226