蔡其昌號召捐款援烏克蘭難民 外交部協助對接

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俄羅斯對烏克蘭開戰，烏國難民湧向鄰近國家，立法院副院長蔡其昌（圖）28日表示，已募集捐款至少新台幣1000萬元，將請外交部協助跟烏克蘭、波蘭政府對接。中央社記者郝雪卿攝 111年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）俄羅斯對烏克蘭開戰，烏國難民湧向鄰近國家，立法院副院長蔡其昌今天表示，有多家企業表達捐款援助難民意願，至少新台幣1000萬元，將請外交部協助跟烏克蘭、波蘭政府對接。

蔡其昌辦公室明天將在立法院舉辦Taiwan Can Help記者會，代表宣布捐助1000萬元，人道救援湧入波蘭的烏克蘭難民，盼能拋磚引玉，有更多的企業與民眾加入援助。

蔡其昌下午到台中市萬代福影城出席「沉默呼聲」專場特映會，會前接受媒體聯訪時指出，看到烏克蘭許多難民湧向鄰近國家，前2天有多家企業向他表達捐款援助難民意願，彙集的金額約新台幣1000萬元，消息傳出後陸續有更多企業及個人都表達要捐款，金額已超過1000萬元。

蔡其昌指出，由於募款涉及國家法規，台灣受贈機構必須是政府合法的單位，所以他已請外交部協助找到一個政府認可的合法機構來收善款，之後外交部也會協助，跟烏克蘭及波蘭政府聯繫，找到對方實際投入難民救援機構，再來進行對接。

蔡其昌表示，希望台灣每一分愛心及善款，都可以真的用到烏克蘭難民身上，他會很謹慎評估雙方的對口單位，現在也請外交部協助。

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蔡其昌指出，國內捐款比較簡單，國際救援大家比較不清楚要捐給誰，烏克蘭及波蘭有政府認可的單位，台灣在波蘭代表處這2天已在作業，外交部已找到1個基金會協助。

蔡其昌說，由於他無法經手捐款，明天會透過記者會公布捐款帳號，他只是出面號召，許多台灣鄉親都來說要幫忙，這是台灣人的愛，是很好的事情，國際有難需要台灣，台灣可以幫忙，台灣需要國際的話，國際也會伸出援手。（編輯：郭諭儒）1110228

台北101大樓26日晚間在頂冠燈處以藍黃燈光點亮烏克蘭國旗圖樣，為烏克蘭安全、和平祈願，也盼望世界和平穩定。中央社記者王飛華攝 111年2月26日