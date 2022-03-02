更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國軍：研析烏克蘭後備動員時機、編組及戰力發揮

2022/3/2 12:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發初期，烏克蘭進行後備動員，防範俄國入侵。國防部全民防衛動員署今天表示，國軍對於俄烏衝突持續關注，並對烏克蘭動員時機、編組及戰力發揮等，為台灣後備動員工作的研析參考。

首梯14天教育召集新制人員將於5日在桃園蘆竹山腳國小入營，國防部上午舉行「新制教育召集整備概況」記者會。

由於俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發，現場媒體關切烏克蘭的戰時動員機制，並詢問國軍是否有無可借鏡及學習之處。

國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮表示，全球皆關注俄烏衝突，台灣對於烏克蘭全民皆兵、為了國家安全守土，爭先恐後上戰場等情形持續關注。

俞文鎮指出，國防部對烏克蘭的動員時機、編組及戰力發揮等，會作為台灣後備動員工作研析參考，國軍也會持續朝「常後一體」等政策方向推動相關工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，國防部長邱國正昨天在立法院備詢指出，國軍已發布「全民國防手冊」。國防部發言人史順文少將今天補充說明，邱國正的意思是指，國軍已在3月將手冊送至行政院核定，屆時通過後會在國防部及全民防衛動員署網站上刊載，並供各界下載運用，且中央部會、地方縣市政府都會收到紙本，屆時地方政府可在行政區內的特殊地點位置、特性等資訊補充強化。

國防部全民防衛動員署物力動員處副處長鄭吉良上校補充，手冊內容將包含防空避難、停水停電應變作為、醫療急救及民生物資準備、生存知識等，現正由行政院核定中。（編輯：張良知）1110302

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族