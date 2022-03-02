國軍：研析烏克蘭後備動員時機、編組及戰力發揮

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（中央社記者游凱翔台北2日電）俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發初期，烏克蘭進行後備動員，防範俄國入侵。國防部全民防衛動員署今天表示，國軍對於俄烏衝突持續關注，並對烏克蘭動員時機、編組及戰力發揮等，為台灣後備動員工作的研析參考。

首梯14天教育召集新制人員將於5日在桃園蘆竹山腳國小入營，國防部上午舉行「新制教育召集整備概況」記者會。

由於俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發，現場媒體關切烏克蘭的戰時動員機制，並詢問國軍是否有無可借鏡及學習之處。

國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮表示，全球皆關注俄烏衝突，台灣對於烏克蘭全民皆兵、為了國家安全守土，爭先恐後上戰場等情形持續關注。

俞文鎮指出，國防部對烏克蘭的動員時機、編組及戰力發揮等，會作為台灣後備動員工作研析參考，國軍也會持續朝「常後一體」等政策方向推動相關工作。

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另外，國防部長邱國正昨天在立法院備詢指出，國軍已發布「全民國防手冊」。國防部發言人史順文少將今天補充說明，邱國正的意思是指，國軍已在3月將手冊送至行政院核定，屆時通過後會在國防部及全民防衛動員署網站上刊載，並供各界下載運用，且中央部會、地方縣市政府都會收到紙本，屆時地方政府可在行政區內的特殊地點位置、特性等資訊補充強化。

國防部全民防衛動員署物力動員處副處長鄭吉良上校補充，手冊內容將包含防空避難、停水停電應變作為、醫療急救及民生物資準備、生存知識等，現正由行政院核定中。（編輯：張良知）1110302