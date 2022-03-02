學者：距台一海之隔 兩岸若衝突菲律賓無法中立

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（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）烏克蘭危機引發國際關切中國攻打台灣的可能性。對此，菲律賓學者認為，菲國和台灣僅隔著巴士海峽，加上菲律賓是美國條約盟友，若台海爆發衝突，馬尼拉將無法保持中立。

菲國智庫Stratbase ADRi於2月28日舉辦線上論壇，討論菲律賓國家安全戰略以強化海上防禦。

針對中央社記者提問，若台海爆發戰事且美國決定介入，是否將影響菲律賓，德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說：「當然，這是地緣政治。我們都是地理的囚徒。台灣（跟菲律賓）只隔著巴士海峽。」

狄卡斯楚說，第2次世界大戰時，日本戰機就是從台灣對菲律賓發動攻勢，「這就是台灣離菲律賓有多近。我們不能忽視地緣關係」。

他表示，其次，數萬菲律賓移工在台灣工作，菲律賓又是美國的條約盟友，「同盟是雙向的。如果我們期待美國援助，美國也期待我們的援助」。

德拉薩大學副教授威洛貝（Charmaine Misalucha-Willoughby）說：「我們可能傾向認為有些事離我們很遠，所以不會影響我們。但事情的後果和影響會被放大，我們在這裡會感受到，所以我們無法保持中立。」

馬尼拉當局與華府於1951年簽署共同防禦條約（MDT），承諾任一方本土或太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公共船隻或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

菲美兩國另簽有軍隊互訪協定（VFA）及加強國防合作協議（EDCA）。

VFA提供法源，讓美國軍隊能輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習。EDCA則於2014年4月簽署，允許美方安排更多官兵到菲律賓輪駐，共用菲國軍事基地，興建、放置軍事設施、器材、軍機與軍艦，效期10年。

政治分析家海達里安（Richard Heydarian）認為，「加強國防合作協議」在嚇阻中國南海擴張上非常重要。

他表示，這項協議的目的是讓美國部署在馬尼拉北方的巴塞（Cesar Basa）空軍基地、巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地等關鍵基地，以威懾北京，「但這至今沒有發生」。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內遵循「親中遠美」路線，美軍在菲國基地興建設施的計畫進展有限，但菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）去年9月訪美後，雙方確認恢復EDCA下美軍在菲律賓各個地點的計畫。

海達里安預期，下任菲國總統可能複製杜特蒂作法，接下來6年任期內，EDCA或許仍「只是一項裝飾」。若發生這種情況，華府可能開始質疑是否值得與馬尼拉維繫同盟關係。

菲律賓總統大選將於5月登場，獨立研究團隊OCTA最新調查發現，總統候選人小馬可仕（Bongbong Marcos）支持率一馬當先，達55%。

小馬可仕1月下旬表示，南海爭議上希望與北京達成雙邊協議，不會尋求美國協助，「問題在中國和我們之間。美國人如果介入，就肯定會失敗」。

他質疑美國能為菲律賓帶來什麼幫助，並表示，若馬尼拉和北京因南海議題開戰，輸家將是菲律賓。「我們不要讓問題升級到交火、到戰爭」。（編輯：黃自強）1110302