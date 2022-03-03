中科院新廠房6月完工 雄三飛彈年產能倍增

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（中央社記者王慶剛台北3日電）國防部送交立法院的報告表示，中科院新型飛彈量產廠房將在今年6月完工啟用，年產能將達高峰。其中，雄三超音速反艦飛彈年產能由20枚提升為70枚，強化建軍備戰能力。

根據國防部最新送交立法院的「國防部應定期提交計畫各項完成計畫與困境」書面報告中指出，中科院配合國防自主政策，以自有資金投入70億餘元，針對人力、廠房及設備啟動提升作業。

報告指出，在廠房建置上，因應量產所需，執行6大院區共80棟廠房的新整建，目前已完成50棟，尚餘30棟，於今年6月底完工，接續投入112年起生產高峰，不會影響各型飛彈量產。

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國防部報告也指出，陸射/海射型劍二飛彈系統的年產能，原本的年產能為40枚，提升後的年產能將達150枚，天弓三型防空飛彈的年產能由現在的48枚提升為96枚，雄三超音速反艦飛彈由20枚提升為70枚，雄二飛彈與雄昇飛彈（共用生產線）的年產能由每年81枚提升為131枚。

在反制作戰武器系統部分，萬劍彈將從現行年產能18枚，提升到每年50枚。無人攻擊載具目前未列年產能，但在產能提升後將達到每年48架。（編輯：林興盟）1110303