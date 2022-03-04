烏克蘭學生當面感謝台灣相挺 總統：盡全力支持

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（中央社記者賴于榛台北4日電）一名烏克蘭學生今天當面向總統蔡英文表示，感謝台灣支持烏克蘭；總統則說，台灣會盡全力支持烏克蘭，跟自由、民主的價值站在一起，「We'll do whatever we can for Ukraine 」。

蔡總統今天出席中山大學「國際金融研究學院揭牌典禮」，同時聽取中山大學雙語教學發展現況，並訪視該校EMI（English as a Medium of Instruction）教學課程上課情形。

蔡總統下午在社群媒體IG上指出，今天到高雄中山大學，遇到來自烏克蘭的學生，這名學生向她表達感謝台灣支持其家鄉。

蔡總統表示，她向烏克蘭學生表示，台灣會盡所能、全力支持烏克蘭，跟自由、民主的價值站在一起，「We'll do whatever we can for Ukraine」。

蔡總統也說，這幾天，看到民眾紛紛在限時動態上，貼出援助烏克蘭捐款的證明，她要謝謝台灣人民。

總統在貼文最後，使用主題標籤寫下StandWithUkraine，以及StopRussianAggression，表達支持烏克蘭，反對侵略的態度。

財團法人賑災基金會稍早發布新聞稿指出，賑濟烏克蘭專戶截至4日上午8時收到破億善款，其中實體帳戶統計新台幣8379萬元，線上多元支付平台則有1911萬元，累計共1億290萬元。（編輯：林克倫）1110304