游錫堃：東海大學在台灣民主化過程具關鍵地位

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（中央社記者溫貴香台北5日電）立法院長游錫堃今天出席東海校友會春酒宴時表示，當年美麗島事件被關最多者是台大畢業的學生，第2名就是東海畢業，所以東海大學在台灣民主化過程中具有一定關鍵地位。

游錫堃今天出席台北市東海大學校友會主辦春酒餐會活動，與會貴賓包括東海大學校長張國恩、董事長吳清邁、台北市東海大學校友會理事長吳錫銘等人。

游錫堃致詞時表示，自己的學習過程坎坷，讀了7個學校，有4個畢業、3個沒畢業；他回想能在東海大學畢業，有很多歡樂，也有很多被打壓的辛酸。

游錫堃指出，東海大學學歷對他是非常關鍵一件事，當年黨外都是台大法律系畢業，所幸自己有東海學歷；而早期政治人物諸如前立委范巽綠、林正杰、陳忠信等人，也都是東海大學畢業校友。

他說，當時美麗島事件中被關最多的是台大畢業的，第2名就是東海畢業，所以東海大學在台灣民主化過程中，具有一定的關鍵地位。

游錫堃表示，烏克蘭因為要爭取民主自由被侵略，民主是普世價值，台灣今天的成就，如果沒有過去前輩先賢的努力追求，台灣的自由民主就會大打折扣。

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他以烏克蘭遭入侵為例說，全世界民主國家都在制裁俄羅斯，中國政權卻顯得無所適從。因爲在中國歷史，如果沒有定期改選一定會改朝換代，專制制度雖有巔峰與富強一刻，但巔峰一過、國力便開始走下坡拉不回來。

游錫堃指出，中國專制政權凸顯台灣重要性，在2300萬人民努力下，國際地位表現、護國神山台積電、抗疫、經濟、科技等各方面表現，都值得珍惜。（編輯：林克倫）1110305