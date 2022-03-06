印度學者：中國威脅下 台灣選擇傾向親美

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（中央社記者林行健新德里6日專電）俄羅斯侵略烏克蘭受關注，使小國在大國角力中應如何自處再度成為話題。印度學者認為，印度「平衡外交」路線並不適用於台灣，面對中國威脅，台灣只能選擇完全倚向美國。

作為全球最大民主國家，印度在這次烏克蘭危機中拒絕選邊，沒有加入西方陣營譴責及制裁俄羅斯，但也未在最近多場聯合國表決中挺俄，謹守不結盟策略，讓印度不必與任何一方翻臉。

另一方面，台灣在與美國交好之餘，與中國間的關係也同樣引起印度學界關注。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）認為，台灣與印度的國家利益不同，外交策略自然也不會一樣。

他說，印度雖然在邊界地區面對來自中國的威脅，但有能力抵擋入侵；而台灣曾是美國的軍事盟友，且迄今在安全事務上仍依賴美國，親美是很自然的事。

謝鋼說，台灣的國家利益在於如何阻拒中國可能發起的軍事行動，而蔡英文總統肯定會依國安考量制定國家政策。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）說，台灣看來確實更傾向美國，「但中國視台灣為自家領土，台灣如何能跟這樣的一個國家維持平衡關係」？

夏海娜說，美國立有台灣關係法，這是其他國家所沒有的；近年來中國對台灣犯意日增，台灣只能更加依賴美國，同時嘗試尋找美國以外的更多安全夥伴。

尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）認為，基於希望從美國身上獲取的安全協助，台灣或許立場與印度不同。

狄伯杰說，唯有在兩岸均願意保持現狀的情況下，台灣才有可能在美中之間走平衡路線；只要中國不放棄對台動武，台灣就沒有「選邊」的條件。（編輯：周永捷）1110306