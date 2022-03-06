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金馬5814/63

包場看時代革命 賴清德：不會忘記港人堅毅勇氣

2022/3/6 23:08
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（中央社記者葉素萍台北6日電）副總統賴清德今天包場觀看電影「時代革命」，他說，不是時代選中了香港，是香港人勇敢改變了時代；港人強韌的堅毅勇氣，台灣人不會忘記、世界更不會忘記。

賴副總統晚間透過臉書指出，去年，「時代革命」在台灣金馬獎奪下第58屆最佳紀錄片，他今天特別包場和年輕朋友們一起觀賞這部紀錄時代的好片，現場響起如雷貫耳的掌聲及滿滿的感動。

他說，回想2019年夏天，許多台灣人和他一樣，關注著這場波瀾壯闊的社會運動。看到爭取榮光與自由的人民，即便面臨恐懼，強力水柱攻擊手無寸鐵的市民，婦女與學子血濺街頭，他們仍用身體、鮮血、眼淚，唱出勇敢歌聲，展現願為手足抵擋暴力的決心。

副總統指出，「時代革命」向全世界訴說著香港人的勇氣、手足之情，以及對土地的強烈認同。14歲抗爭者、記者、救護員、社工、守護孩子的老農、「家長車」車手、勇武派大學生、留下遺書的中學生；這部勇敢改變時代的革命紀事，彷若再次回到當年的槍林彈雨，港人勇敢且堅定的訴求，震動了全世界。

他說，在烏克蘭，武器戰車無法擊垮守護生命與和平的強韌意志；在香港，威權者打不垮用血淚捍衛所愛的意志與決心。台灣也一樣，因為也曾一代接一代，前仆後繼，在百年間走過無比艱辛的路，所以更有責任加倍努力，壯大台灣、守護主權，和國際民主自由陣營堅定站在一起。

賴副總統表示，港人強韌的堅毅勇氣，台灣人不會忘記、世界更不會忘記。邀請所有以民主自由為傲的台灣人一起來看「時代革命」這部紀錄片，力挺不畏強權的勇敢人民。（編輯：林克倫）1110306

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