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港影協批金馬獎 國台辦：不支持具政治色彩活動

2022/9/14 15:08
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（中央社記者邱國強北京14日電）針對香港影業協會向會員發信，呼籲參與金馬獎「務須三思」，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，陸方一貫支持兩岸交流活動，但對「那些賦予政治色彩的活動則另當別論」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有台灣媒體提問，第59屆金馬獎預定11月19號在台北舉行，但香港影業協會13日向會員發信，呼籲參與金馬獎「務須三思」，要求國台辦評論。同時詢問國台辦是否擔心兩岸三地民間文化交流會因此受到影響？

朱鳳蓮在回答時宣稱，對於能夠促進兩岸民眾相互理解和相互認同的交流活動，「我們一貫積極支持。但對於那些賦予政治色彩的活動，則另當別論」。

香港明報報導，香港影業協會13日向會員發信，聲稱近年金馬獎「日趨政治化」，多名台灣導演或藝人「把政治與電影混為一談」，「沾污電影的獨立藝術性」，並呼籲欲參與的會員「務須三思，以免殃及池魚」。（編輯：陳沛冰）1110914

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