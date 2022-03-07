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猶他州參眾議會通過友台決議案 駐舊金山處長見證

2022/3/7 09:24（3/7 09:41 更新）
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駐舊金山辦事處長賴銘琪（左3）向猶他州眾議會國際關係委員會主席霍克斯（右4）表達感謝支持台灣。（駐舊金山辦事處提供）中央社傳真 111年3月7日
駐舊金山辦事處長賴銘琪（左3）向猶他州眾議會國際關係委員會主席霍克斯（右4）表達感謝支持台灣。（駐舊金山辦事處提供）中央社傳真 111年3月7日
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（中央社台北7日電）美國猶他州參、眾議會於3日無異議通過友台決議案，支持猶他州與台灣深化各項雙邊關係，駐舊金山辦事處長賴銘琪在現場見證表達感謝。

猶他州眾議會與參議會3日先後無異議通過今年度共同友台決議案，支持台灣與猶他州進一步強化雙邊宗教、貿易、教育、文化等各項關係。

賴銘琪受邀到現場見證，當參、眾兩會於決議通過後全體議員起立鼓掌以示支持，賴銘琪率辦事處人員揮手答謝，場面熱烈。

賴銘琪在會後向提案的猶他州眾議會國際關係委員會主席霍克斯（Tim Hawkes）及參議會撥款委員會主席史蒂文生（Jerry W. Stevenson）等多位友台議員表示感謝。賴銘琪說，這項決議案有助於進一步提升台灣與猶他州友好合作關係。

中華民國是猶他州第5大貿易夥伴、第6大出口市場。猶他州與台灣省於1980年簽署姊妹州協議，迄今42年。猶他州多數居民是摩門教徒，長期與台灣交流，雙方共享宗教自由、民主、人權、法治、自由市場經濟等重要價值。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，雙方進行防疫合作，中華民國政府捐贈猶他州20多萬片外科口罩，尤其對資源不足的北美原住民族群納瓦荷族自治區（Navajo Nation）幫助極大。

另外，去年在猶他州首府鹽湖城召開的2021年全美議會交流理事會（American Legislature Exchange Council 2021），駐美代表蕭美琴應邀致詞，推展與猶他州以及台美雙邊合作關係。（編輯：郭中翰）1110307

美國猶他州參、眾議會3日無異議通過友台決議案，支持台灣與猶他州深化各項雙邊關係。（駐舊金山辦事處提供）中央社傳真 111年3月7日
美國猶他州參、眾議會3日無異議通過友台決議案，支持台灣與猶他州深化各項雙邊關係。（駐舊金山辦事處提供）中央社傳真 111年3月7日
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