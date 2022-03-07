303停電 國民黨籲速開全國能源會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北7日電）興達發電廠人為疏失造成303全台大停電，國民黨文傳會副主委林家興今天表示，呼籲總統蔡英文應儘速召開全國能源會議，徹底檢視能源議題選項、扭轉當前失當的能源政策；蔡政府應苦民所苦，全額補償人民因無預警停電損失。

國民黨文傳會副主委林家興今天透過新聞稿表示，無預警大停電對民間造成的損害，蔡政府完全視若無睹，僅以台電打9至9.5折電費的補償方案敷衍人民，台電應以全額補償人民損失為目標。

為避免能源政策問題影響國家發展，林家興表示，國民黨主席朱立倫呼籲蔡總統拋下意識形態，一起召開能源會議，重新檢討台灣的能源政策；但顯然行政院長蘇貞昌只是選擇性傾聽，仍執著於當前失當的能源政策，無意凝聚社會各界對於當前分歧能源政策的共識。

林家興指出，政府能源政策必須順應國家發展所需，而失當的能源政策傷害台灣民生及產業發展甚鉅，更導致企業與外商對台灣未來的經濟發展與後續投資十分擔憂；國民黨呼籲蔡總統應儘速籌辦全國能源會議，徹底檢視能源議題選項、扭轉失當能源政策。（編輯：林克倫）1110307