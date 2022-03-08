太太陪同登記屏東縣長初選 鍾佳濱：她是心中最大咖

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（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨立委鍾佳濱今天由妻子楊茹憶陪同，完成屏東縣長黨內初選登記。鍾佳濱說，他請了心中的最大咖陪同登記，妻子對他最了解、也最支持；楊茹憶細數鍾佳濱的從政資歷指出，內舉不避親，她相信鍾佳濱是最好的屏東縣長人選。

民進黨屏東縣長初選，從3月7日至3月11日領表登記。

相較於對手、立委莊瑞雄昨天由前立法院長蘇嘉全、英系立委陳明文等人大陣仗陪同登記，鍾佳濱今天打溫情牌，攜手妻子楊茹憶，赴民進黨中央登記參選。

鍾佳濱說，昨天有媒體問他「今天有沒有大咖陪同登記」，台語俗諺說「一個某（妻）贏三個天公祖」，他請了心中的最大咖、自己的另一半陪同參選登記，他前二次參選立委也都是妻子陪同。

鍾佳濱指出，妻子與許多職業婦女一樣，都有專業背景，她在高雄市政府帶領一個部門，為勞工朋友提供就業服務與訓練，他們最大心願就是打造幸福經濟，讓包括婦女在內，都能在職場上有自己的事業一片天。

鍾佳濱並說，過去只能由父親或母親一方申請育嬰留職停薪，他推動就業保險法修法，現在雙方可以同時申請，也就是，家庭不分性別都可以共同參與對家人、對孩子的照顧；未來他希望帶領屏東，打造幸福經濟，實現屏東縣美好願景。

對於蘇嘉全昨天陪同莊瑞雄登記，鍾佳濱認為，參選尋求志同道合朋友共同陪同，是很自然的，就像大家希望關鍵時刻有心愛的人陪伴，並肩作戰的時刻有好友加油。

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鍾佳濱說，副總統賴清德給他一封親筆簽名推薦信，因為賴副總統是選對會成員，所以兩人不能再同框，但他還是非常感謝，接下來，他會繼續尋求政壇前輩、專業界的朋友、黨內同志支持，迎向屏東縣長的勝利。

楊茹憶則細數鍾佳濱從國大代表、立委、行政幕僚、地方黨部與中央黨部黨務經驗、8年副縣長行政經驗；她說，放眼目前政壇，有這麼豐富經驗的專業人才，還真的不太多，內舉不避親，她相信鍾佳濱會是最好的屏東縣長人選，也希望縣民支持，讓他有機會為屏東縣服務。（編輯：蘇龍麒）1110308

民進黨屏東縣長黨內初選開放登記，民進黨立委鍾佳濱（左）8日上午由妻子楊茹憶（右）陪同，赴中央黨部完成登記。他表示，會繼續尋求政壇前輩、專業界的朋友、黨內同志支持，迎向屏東縣長的勝利。中央社記者趙世勳攝 111年3月8日