援烏愛心物資湧入外交部 前中國網紅也來捐

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外交部昨天起到18日募集愛心物資送往烏克蘭，許多民眾帶著家裡多餘的或添購的全新物資來現場表達愛心。中央社記者黃雅詩攝 111年3月8日

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）外交部「募集民間愛心物資援贈烏克蘭」活動開跑第二天，碰上好天氣，許多民眾親自騎機車載物資到外交部，也有整台貨車載運多箱物資抵達，民眾湧入的愛心塞滿外交部地下停車場。

一位捐贈民眾「陳小主」（化名）接受中央社採訪時透露，他原本因為經商長住中國，還當過中國社交平台「快手」的知名網紅，但他現在看到烏克蘭戰爭非常心痛，每天看每天哭，決定盡一己之力幫助烏克蘭人民，他也會在社群分享資訊，呼籲朋友踴躍捐贈。

陳小主說，他曾在中國前三大集團的酒吧擔任高階管理人員，在中國住了近10年，還曾在中國當專門介紹美食的網紅，擁有不少鐵粉，Covid-19爆發時，中國官方媒體拍攝「各地美食給武漢熱乾麵加油」的大內宣短片，其中「台灣滷肉飯」的視頻就是找他拍攝。

陳小主表示，他後來看到阿里巴巴集團創辦人馬雲被整肅，擔心中國政府下波會找敢言的網紅開刀，也擔心萬一中國再找他拍片替中國科興疫苗背書，「講講美食無所謂，但有些違心之論實在說不出口，不能賣國」，因此他決定回到台灣發展，不再前往中國工作。

陳小主表示，他今天是先來捐贈家裡現成的一些睡袋，會再來捐贈棉被等物資，他盼望更多人發揮愛心，幫助烏克蘭難民，「東西堆在家裡也是浪費，捐出來或許可以救一條命！」

昨天因為整日下雨，民眾多半開車前來，或以快遞郵寄方式捐物資，今天則可看到許多民眾騎車前來，有主婦表示看到電視畫面上的難民幼童很心碎，特別抱著整袋尿布來捐贈，也有老人家結伴提著大包小包散步過來。目前現場最多民眾捐贈的物資是睡袋、棉被、口罩、尿布類。

外交部愛心募集活動昨天起到18日截止（包含假日）。募集物品的20類清單為：發熱衣（男女兒童不拘）、毛毯、睡袋、手搖發電照明、急救箱、輪椅、拐杖、雨衣、蠟燭、餅乾、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、紗布、醫療棉花棒、注射針筒、棉花、輸注液套組、維他命、醫療口罩。

藥品14類包括：抗生素Preparations in ampoules （以下部分藥品宜以安瓿填裝）、Analgin、Dexalgin、Renalgan、Caver、Adrenaline、Noradrenaline、Hemotran、Magnesia、 Dexamethasone、Ellisin、Platyphyllin、 Hlydrocortisone、Diphenhydramine。

外交部指出，物資必須是全新包裝且效期6個月以上，捐贈方式可在期限內親送至外交部西側門（台北市中正區凱達格蘭大道與公園路交叉路口），或郵寄至外交部（台北市中正區凱達格蘭大道2號外交部秘書處），並註明「捐贈烏克蘭物資」。如果是大量捐贈物資請先與外交部聯繫，以利安排適當交運方式。（編輯：黃國倫）1110308

外交部援助烏克蘭的愛心物資募集活動第二天，許多貨車載著一箱箱民眾愛心前來外交部。中央社記者黃雅詩攝 111年3月8日