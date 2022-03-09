中常委選風爭議 朱立倫：有爭議者要知所進退

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（中央社記者劉冠廷台北9日電）國民黨今天召開第20屆第1任中常委的首場中常會，聚焦中常委選舉所爆發的賄選、換票議題。有常委要求競選過程中有爭議的中常委，能自行請辭，黨主席朱立倫則說，若不知所進退，一定送檢調。

國民黨5日舉行中常委選舉，但過程中換票、賄選風聲不斷，引發社會討論；國民黨下午召開新任中常委的首場中常會，朱立倫則是在致詞時表示，傳言中任何賄選的情況，考紀會將主動積極查辦，這兩個星期若無具體結果，就會將相關事證送交檢調單位，依相關法律偵辦。

除朱立倫強力宣示外，會中多位中常委也聚焦討論，中常委選舉過程中所發生的狀況，討論非常熱烈。與會者轉述，有中常委提到，若相關證據確鑿就要法辦，全力支持黨中央的決策，也請競選過程中有爭議的中常委，能自行請辭，不能讓朱立倫含冤莫白。

與會者也提到，會中有中常委要對中常委選舉的選制提出意見，認為希望未來能朝向分區投票，以及調整連記投票的方式。

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與會者轉述，朱立倫在會中裁示，過幾天就是植樹節，會到國父紀念館紀念總理孫中山，孫中山創黨時不是希望大家享有權力、利益而已，也不是讓大家在黨最辛苦的時候，還受到傷害，還有兩個星期的時間，希望大家將相關證據提供給考紀會，考紀會會先處理，若有事證或遭檢舉者，不知所進退，一定送交檢調。

考紀會主委李貴敏在受訪時表示，考紀會從有人檢舉至今，始終都在調查狀態，只是還沒有結論，朱立倫指示加緊調查腳步，會更積極調查，會用毋枉毋縱的態度做調查。（編輯：翟思嘉）1110309