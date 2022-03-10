為租屋族減壓 民團籲住宅租金以特別扣除額認列

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（中央社記者王揚宇台北10日電）崔媽媽基金會等民間團體今天表示，為減輕租屋族負擔等，因此提出租賃條例修法建議，希望租金支出改列為特別扣除額並提高為新台幣30萬元，而且住宅租賃碰到爭議時，準用消費者保護法相關規定。

崔媽媽基金會、OURs都市改革組織及巢運，今天與民進黨立委江永昌、吳玉琴、台灣民眾黨立委張其祿與蔡壁如、時代力量立委王婉諭及國民黨立委吳怡玎等人，在立法院召開記者會，說明民間對於租賃住宅市場發展及管理條例的修法建議。

與會團體表示，目前規定，租屋族繳納綜合所得稅時，雖可申報扣除房屋租金支出，但實務上房客的使用率卻極低，在民國108年度僅2.7萬戶申報抵扣，主因為房東不願租屋事實曝光，拒絕房客申報，以及租金支出申報為列舉扣除額，租屋族則多採標準扣除額報稅。

為此，如果是以特別扣除額的方式，讓承租人申報租金支出，並比照自用住宅購屋借款利息，將租金支出扣除額從12萬元調整為30萬元，未撫養子女的家庭將可省下9700元至1萬2100元的稅金，如果是有撫養子女的家庭，也可省下1萬2400元的稅金。

此外，現行租賃條例規定，住宅租賃爭議，出租人或承租人得向直轄市或縣市政府申請調處；民團所提修法建議為，住宅租賃的爭議處理，準用消費者保護法的申訴、調解規定，希望藉此能確保租賃雙方調解管道的公平性。

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江永昌則說，他在去年4月已提出所得稅法第17條條文修正草案，將房屋租金支出由列舉扣除額移列至特別扣除額，額度由12萬元調升至17萬元，目前待委員會排審。

江永昌也提到，當前實價登錄雖也納入租屋交易，但僅限經由仲介者協助成交的租賃案件，才需要在租約簽訂起30日內，向地方主管機關申報；為打擊租屋黑市，應考慮將占租賃住宅市場多數的個人房東，也納入租屋強制登錄。（編輯：蘇龍麒）1110310