綠營彰縣長未定 林佳龍：在地優先由下而上整合

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）針對民進黨彰化縣長提名人選，前交通部長林佳龍今天指出，他一向主張在地優先，人選必須具有民意基礎，需由下而上整合大家意見，中央徵召提名時，也會尊重地方整合的結果。

民進黨彰化縣議會黨團今天舉行新舊3長交接典禮，在林佳龍監交下，新任的民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民、副總召尤瑞春以及幹事長洪騰明接下印信，媒體也詢問林佳龍對於民進黨彰化縣長及台中市長提名人選的看法。

有關民進黨彰化縣長提名一事，身為民進黨選對會成員的林佳龍說，他向來的態度就是在地優先，必須曾在基層經營具有民意基礎，不管曾任立委、鄉鎮市長還是議員，很多人都條件符合，但人選需經民主程序，讓有志服務的人公平競爭，由下而上整合意見，黨中央徵召提名會優先尊重地方整合的結果。

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至於被問到是否會代表民進黨參選台中市長，林佳龍則說，選民思考市長人選不是考量黨派，而是從城市發展需要選擇有活力跟創意的領導者；他強調，「成功不必在我，成功一定有我」，他一定會參加民進黨提名的台中市長競選團隊，整合大家力量。

林佳龍指出，從中二選區立委補選結果來看，現在民心思變，要打贏台中市長選舉，只要能夠訴求是為了台中市發展跟市民需要而戰，團結都能夠打贏選舉。（編輯：卞金峰）1110310